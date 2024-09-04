Инвестиции и двустороннее сотрудничество стали темой второго дня ВЭФ

Во Владивостоке подошел к концу второй день Восточного экономического форума. Представители из десятка стран со всего мира, сотни часов переговоров, тысячи участников. Главное, о чем сегодня говорили во время диалогов и дискуссий, а их не меньше ста в общей сложности, это инвестиции, взаимовыгодное экономическое сотрудничество, построение многополярного мира и, конечно, развитие России.

Минимум две АЭС могут появиться под Владивостоком и в Хабаровском крае. В нынешних условиях важнейшая тема: безопасность таких объектов. Поэтому на Дальнем Востоке обсуждают ситуацию у западных рубежей: обстрелы Курской и Запорожской АЭС со стороны украинских националистов. Попытки нанести удары по станциям - это мировая угроза.

«АЭС, строящиеся в Советском Союзе, были рассчитаны на очень серьезную безопасность. Но ни у кого даже в мыслях не было, закладывать в безопасность атаку дронами или артиллерией. Мы сейчас делаем ряд мер, не буду говорить публично. Мы защищаем и жителей Украины, и жителей Европы от возможного негативного развития ситуации», - рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Участники ВЭФ обсуждают: необходимо увеличить пропускную способность Восточного полигона. Железная дорога, по сути, «транспортный хребет» нашей страны. От ее развития и функционирования зависит рост российской экономики. Сейчас по Восточному полигону перевозят 173 миллиона тонн. К 2030-ому году показатель должны увеличить до 210 миллионов тонн. Но и это далеко не предел.

«В первую очередь идут внутренние перевозки для обеспечения жителей Сибири и Дальнего Востока. А следом уже идет международный транспортный транзит, но его не хватает. Поэтому развитие полигона идет в первую очередь для того, чтобы обеспечить свое население, потом обеспечить международный транспортный коридор. И его все равно будет не достаточно для того объема перевозок, которые сегодня развернулись на Восток и с Востока», - объяснил советник президента РФ, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

Поэтому вторая задача - это увеличить мощности Северного морского пути. Именно он должен компенсировать ту нагрузку, с которой не справляется Восточный полигон.

Объем транзитных грузоперевозок по СМП уже в этом году может превысить рекордные три миллиона тонн. Это как отечественные грузы, так и международные товары. До 2030-го года планы грандиозные, говорит директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Необходимо построить до сотни мощных ледоколов, так как большая часть пути проходит в условиях вечной мерзлоты.

«Строится ледокол нового поколения. Это совершенно космические решения по сравнению даже с действующими ледоколами. Очень надеемся, что начиная с 30-х годов именно он будет стоять в центре обеспечения круглогодичной и системной перевозки на восточном маршруте в самых тяжелых погодных условиях», - анонсировал строительство генеральный директор ГК по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Для выполнения такого масштабного проекта планируют привлечь партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов и стран юго-восточной Азии. В первую очередь - из Китая. Товарооборот между нашими странами в прошлом году увеличился почти на 30%. Стремительно растут показатели и в целом со странами АСЕАН и АТЭС.

«Одно из самых быстрорастущих в мире, как объединение. За последние лет шесть там процентов на 40 с лишним выросли показатели. 8,3% в позапрошлом году, 8,7% в прошлом году. Это действительно очень динамичная экономика», - отметил президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Можно смело предположить: цифры будут только увеличиваться. Ведь впереди еще три рабочих дня Восточного экономического форума, а это - десятки подписанных соглашений и контрактов на миллиарды.