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Лихачев анонсировал постройку «космического» ледокола нового поколения

В этом году объем грузоперевозок по Северному морскому пути может превысить рекордные три миллиона тонн, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Ян Брацкий 2024-09-04 06:32:35
© Фото: Илья Тимин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Строительство грузового флота ледокольного класса является важнейшей задачей по развитию Северного морского пути на ближайшие пять лет. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

С его слов, до 2030 года будут построены около 100 судов различной направленности, включая контейнеровозы.

«Как вы знаете, строится ледокол нового поколения. Это совершенно космические решения по сравнению даже с действующими ледоколами. Очень надеемся, что начиная с 30-х годов именно он будет стоять в центре обеспечения круглогодичной и системной перевозки на восточном маршруте в самых тяжелых погодных условиях», - отметил Лихачев.

Для реализации столь масштабного проекта планируется привлечь партнеров из Китая, других стан юго-восточной Азии, а также ОАЭ.

Уже сейчас администрация Северного морского пути осуществляет долгосрочное планирование грузоперевозок в регионах с самыми суровыми погодными условиями.

Между тем, отметил Лихачев, объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути в этом году может превысить рекордные три миллиона тонн. Эту цифру составляют как отечественные грузы, так и международные товары, пишет РИА Новости.

#ледокол #Росатом #Лихачев #Северный морской флот
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