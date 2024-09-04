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Цивилев: РФ защищает от ядерной катастрофы не только себя, но и всю Европу

Министр энергетики Сергей Цивилев рассказал об уязвимости атомных станций при ведении боевых действий, так как они спроектированы без учета подобных угроз.
Ян Брацкий 2024-09-04 09:01:15
© Фото: Concern Rosenergoatomvia Globallookpress.com © Видео: ТРК «Звезда»

Россия принимает все меры для обеспечения безопасности Курской и Запорожской атомных станций. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Отвечая на вопрос корреспондента «Звезды», министр рассказал, что действия киевского режима угрожают не только жителям новых российских регионов.

«Мы защищаем не только жителей наших новых территорий... Не дай бог произойдет какое-то ЧП, то радиоактивное облако пролетит по всей Украине и улетит в Европу. Мы защищаем и жителей Украины, и жителей Европы от возможного негативного развития ситуации», - сказал Цивилев.

Как отметил глава Минэнерго, при строительстве атомных станций никто не предполагал, что им понадобится защита от ударов артиллерии или дронов. Поэтому при ведении активных боевых действий АЭС очень уязвимы.

Об откровенно террористических планах Киева в отношении Курской АЭС ранее рассказал один из пленных боевиков ВСУ. По его словам, главком Сырский поставил задачу прорваться на территорию Курской АЭС и заложить там взрывчатку.

Бомба должна была взорваться дистанционно, уточнил он. После командование ВСУ должно было обвинить в случившемся Москву.

#Европа #наш эксклюзив #Минэнерго #Цивилев #курская аэс
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