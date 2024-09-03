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Маск заявил, что «не может дождаться» начала работы в команде Трампа

Американский миллиардер считает, что в правительстве США много пустых трат.
Карина Тазетдинова 2024-09-03 15:40:17
© Фото: IMAGO, Faye Sadou Globallookpress

Илон Маск с энтузиазмом оценил предложение Дональда Трампа поработать с ним в команде в случае победы Трампа на президентских выборах в США. Он также подчеркнул, что в правительстве США много ненужных затрат.

«В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, которые должны исчезнуть», - сообщает «360» со ссылкой на газету Washington Post.

Ранее агентство Reuters также сообщало, что Трамп хочет видеть Илона Маска в американской администрации в случае переизбрания. Бывший президент США готов предложить Маску позицию советника или члена кабинета главы администрации.

Американский миллиардер давно поддерживает Трампа в предвыборной кампании - он инвестирует миллиарды долларов, публично унижает соперников и открыто поддерживает республиканцев в политической гонке.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #илон маск #республиканцы
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