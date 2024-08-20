Трамп заявил о желании сделать Маска своим советником при переизбрании

Кандидат в президенты США от республиканцев и бывший глава государства Дональд Трамп хотел бы видеть миллиардера и основателя Tesla Илона Маска в американской администрации в случае своего переизбрания на пост президента. Об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters.

Так, он хотел бы предложить Маску должность советника или место в кабинете главы государства, «если тот согласится на это». Выборы в стране состоятся 5 ноября, Маск открыто заявил о своей поддержке кандидатуры Трампа.

Ранее экс-президент также дал большое интервью на площадке X, которое собрало более одного млрд просмотров, по данным самого Маска. В нем Трамп затронул тему предстоящих выборов в США, конфликт на Украине, Китай и обсудил президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и российского главу Владимира Путина.