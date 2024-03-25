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Илон Маск заявил, что поддержит Республиканцев на выборах в США

По мнению предпринимателя, «Америке наступит конец», если власть останется в руках у Демократов.
Глеб Владовский 2024-03-25 02:35:01
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что на предстоящих в США президентских выборах будет поддерживать партию Республиканцев, передает RT.

«Еще несколько лет назад я 100% голосовал за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна «красная волна» (цвет республиканцев - прим. ред.), иначе Америке наступит конец», - написал в соцсетях предприниматель.

Напомним, что Маск выразил мнение о том, что нынешний глава государства Джо Байден говорит ложь, когда заявляет, что хочет покончить с нелегальной миграцией.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страной управляет не нынешний глава Белого дома, а его «злобное окружение». Кроме того, он назвал Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки».

#в стране и мире #илон маск #республиканцы #демократы #президентские выборы в сша
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