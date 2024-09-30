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Израиль ударил по школе в Газе, где якобы был центр ХАМАС

Военные заверили, что перед атакой предприняли меры, чтобы предотвратить гибель гражданского населения.
Владимир Рубанов 2024-09-30 03:26:37
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля сообщила об ударе по зданию школы «Абу Джафар аль Мансур». По данным разведки, центр командования и контроля ХАМАС на территории школы использовался для планирования и проведения атак против Израиля, говорится в сообщении.

Военные заверили, что перед атакой предприняли меры, чтобы предотвратить гибель гражданского населения. В частности, ВВС использовали высокоточные боеприпасы, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

Это еще один пример систематического использования ХАМАС гражданской инфраструктуры в нарушение международного права, говорится в сообщении.

Израильская армия неоднократно наносила удары по гражданским объектам в секторе Газа в ходе своей военной операции против ХАМАС. Удары по больницам и школам приводили к многочисленным жертвам среди мирного населения.

По данным палестинских органов здравоохранения, за почти год войны Израиля с ХАМАС число погибших в палестинском анклаве превысило 40 тысяч человек. Большинство из них - мирные жители.

В сентябре Минздрав Газы опубликовал список из 34 тысяч погибших палестинцев.

#армия #школа #Израиль #ВВС #сектор Газа #палестина #ХАМАС #удар #палестино-израильский конфликт
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