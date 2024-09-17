МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минздрав Газы опубликовал список из 34 000 погибших палестинцев

Реальное количество жертв может быть намного больше, так как тысячи тел погибших остаются неопознанными или находятся под завалами разрушенных домов.
Ян Брацкий 2024-09-17 03:10:06
© Фото: Ahmad Hasaballah ZUMAPRESS.com Global Look Press

Министерство здравоохранения сектора Газа опубликовало 649-страничный документ, в котором перечислены десятки тысяч палестинцев, убитых израильской армией в ходе 11 месяцев боевых действий.

В документе приводятся данные на 34 000 человек, личности которых удалось установить. Общее число погибших на конец августа превысило 42 000 палестинцев, уточнили в Минздраве.

«Статистика показывает, что на сегодняшний день погибло 11 355 детей, что составляет треть от общего числа погибших», - приводит выдержки из документа журнал The Cradle.

По данным New Arab, первые 14 страниц списка заполнены именами детей до одного года. Последние 11 страниц доклада содержат данные на стариков в возрасте от 77 до 101 года.

Две три жертв в ходе войны в Газе - женщины, дети и пожилые, сообщает Минздрав. Из числа погибших мужчин большинство в возрасте от 18 до 30 лет. Они не имели отношения к ХАМАС, а были безоружными мирными жителями, уточнили чиновники Газы.

Составители списка предупредили, что реальное количество жертв может оказаться намного больше, так как тысячи тел погибших остаются под завалами разрушенных израильскими ударами домов.

В минувшее воскресенье пресс-служба правительства Палестинской национальной администрации сообщила, что за время геноцида в Газе погибли 173 сотрудника СМИ.

#Израиль #сектор Газа #палестина #минздрав #ЦАХАЛ #ХАМАС #геноцид
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 