Минздрав Газы опубликовал список из 34 000 погибших палестинцев

Министерство здравоохранения сектора Газа опубликовало 649-страничный документ, в котором перечислены десятки тысяч палестинцев, убитых израильской армией в ходе 11 месяцев боевых действий.

В документе приводятся данные на 34 000 человек, личности которых удалось установить. Общее число погибших на конец августа превысило 42 000 палестинцев, уточнили в Минздраве.

«Статистика показывает, что на сегодняшний день погибло 11 355 детей, что составляет треть от общего числа погибших», - приводит выдержки из документа журнал The Cradle.

По данным New Arab, первые 14 страниц списка заполнены именами детей до одного года. Последние 11 страниц доклада содержат данные на стариков в возрасте от 77 до 101 года.

Две три жертв в ходе войны в Газе - женщины, дети и пожилые, сообщает Минздрав. Из числа погибших мужчин большинство в возрасте от 18 до 30 лет. Они не имели отношения к ХАМАС, а были безоружными мирными жителями, уточнили чиновники Газы.

Составители списка предупредили, что реальное количество жертв может оказаться намного больше, так как тысячи тел погибших остаются под завалами разрушенных израильскими ударами домов.

В минувшее воскресенье пресс-служба правительства Палестинской национальной администрации сообщила, что за время геноцида в Газе погибли 173 сотрудника СМИ.