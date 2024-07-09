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CNN: 25 человек погибли при ударе Израиля по школе в Хан-Юнисе

Ранены 53 человека, некоторые из них находятся в критическом положении.
Владимир Рубанов 2024-07-09 23:43:59
© Фото: Abdullah Abu Al-Khair Keystone Press Agency, Global Look Press

По меньшей мере 25 человек погибли и десятки ранены в результате авиаудара по школьному комплексу недалеко от Хан-Юниса в секторе Газа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Израиль нанес удар по школе, в городе Абасан, к востоку от города Хан-Юнис, в которой размещаются перемещенные лица, говорится в сообщении.

Ранены 53 человека, некоторые из них находятся в критическом положении. Ожидается, что число погибших увеличится, поскольку пострадавших все еще переводят в больницу Насера ​​в Хан-Юнисе.

Правительственное управление по связям со СМИ в Газе призвало международное сообщество, ООН и международные неправительственные организации оказать давление на Израиль и США, чтобы остановить войну в Газе.

В ХАМАС назвали удар по школе «продолжением геноцида и отвратительных расправ против нашего беззащитного народа».

Телекомпания обратилась за комментариями к Армии обороны Израиля. Израильские военные заявили в субботу, что боевики действовали в зданиях в районе школы. 6 июля сообщалось, что 27 человек были убиты в результате действий израильской армии в секторе Газа.

#школа #авиаудар #Израиль #сектор Газа #беженцы #палестина #Гибель людей #хан-юнис
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