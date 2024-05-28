Нетаньяху назвал «трагической ошибкой» удар Израиля по лагерю в Рафахе

Жертвы среди мирного населения в результате удара израильской армии по лагерю в Рафахе стали результатом «трагической ошибки», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит американский телеканал ABC News. К данному моменту число жертв удара по лагерю выросло до 45 человек.

«Несмотря на все наши усилия не причинить вреда ни в чем не повинному гражданскому населению, вчера вечером произошла трагическая ошибка. Мы расследуем инцидент и получим заключение, потому что такова наша политика», - сказал премьер-министр в обращении парламенту Израиля.

В публикации подчеркивается, что наличие жертв среди мирного населения вызвало критику в адрес израильского премьера среди его ближайших союзников. В США назвали кадры удара по лагерю «душераздирающими».

Причины ошибки названы не были.

После атаки в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Рафаху был нанесен «высокоточным оружием» с точным определением «законных целей» и в соответствии с основами международного права.

Напомним, накануне Израиль обстрелял палатки в лагере для беженцев в Рафахе, где проживают тысячи перемещенных лиц со всей территории Палестины. В числе погибших в основном женщины и дети, больницы региона не справляются с большим количеством пострадавших.