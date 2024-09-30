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Израиль пригрозил Ирану уничтожить ядерные объекты, если тот нападет

Сегодня вечером Израиль начал военную наземную операцию в Ливане, одной из целей называют ликвидацию наблюдательных пунктов «Хезболлы» на границе.
Елизавета Кондрикова 2024-09-30 22:54:16
© Фото: Nasser Ishtayeh, Keystone Press Agency Globallookpress

Израиль пригрозил Ирану уничтожением стратегических объектов, ядерных и нефтяных, в случае любого нападения, сообщает 14 канал Израиля. По данным СМИ, послание Тегерану было направлено через американскую сторону.

Данные об этом появились на фоне начала израильского вторжения в Ливан сегодня вечером. По данным газеты Haaretz, Тель-Авив объяснил свои действия в Ливане проведением «ограниченных операций», направленных на уничтожение наблюдательных пунктов ливанского движения «Хезболла» на границе с Израилем.

По сообщению Reuters, ранее армия Ливана отошла на пять километров на север от границы с Израилем. 

Напомним, перед этим израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к иранскому народу, в котором заявил, что в мире нет места, куда Израиль не смог бы добраться.

#Израиль #Иран #ливан #ЦАХАЛ #стратегические объекты #наземная операция
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