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NBC: Израиль начал наземную операцию в Ливане

США опасаются, что операция перерастет в масштабную войну.
Карина Тазетдинова 2024-09-30 22:22:47
© Фото: Stringer, Global Look Press

Израиль начал военную наземную операцию в Ливане вечером 30 сентября. ЦАХАЛ объявила районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади закрытой военной зоной.

Атака может затронуть приграничные ливанские деревни. При этом, США опасаются, что операция может перерасти в более масштабные боевые действия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

«Американские чиновники беспокоятся, что то, что поначалу может начаться как вторжение ограниченных масштабов, может в более долгосрочной перспективе перерасти в более масштабную операцию», - заявил источник телеканалу.

Одной из целей приграничной атаки может быть ликвидация военного потенциала батальона специального назначения «Радван» движения «Хезболлах».

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщал, что ЦАХАЛ начали подготовку к наземной операции на юге Ливана.

#Израиль #ливан #ЦАХАЛ #наземная операция
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