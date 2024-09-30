Reuters: армия Ливана покидает ряд позиций на границе с Израилем

Ливанская армия начала отступление с ряда позиций на южной границе с Израилем, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и источник в органах безопасности.

«После отступления ливанские войска находятся как минимум в пяти километрах к северу от границы», - говорится в публикации.

Агентство подчеркивает, что подобный шаг Бейрута происходит на фоне растущей напряженности из-за возможной наземной операции Армии обороны Израиля на юге Ливана.

Напомним, сегодня газета Wall Street Journal сообщила, что вторжение Израиля в Ливан возможно уже на этой неделе. По данным телеканала CNN, такие действия Тель-Авива могут привести к масштабному военному конфликту и затронуть не только приграничные районы.

Ранее стало известно, что в результате бомбардировок Израиля в Ливане за воскресенье погибли 105 человек, еще порядка 300 получили ранения.