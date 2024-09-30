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Reuters: армия Ливана покидает ряд позиций на границе с Израилем

Подобные действия Бейрута происходят на фоне слухов о возможной израильской наземной операции на юге Ливана.
Елизавета Кондрикова 2024-09-30 22:19:01
© Фото: Stringer, dpa Globallookpress

Ливанская армия начала отступление с ряда позиций на южной границе с Израилем, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и источник в органах безопасности.

«После отступления ливанские войска находятся как минимум в пяти километрах к северу от границы», - говорится в публикации.

Агентство подчеркивает, что подобный шаг Бейрута происходит на фоне растущей напряженности из-за возможной наземной операции Армии обороны Израиля на юге Ливана.

Напомним, сегодня газета Wall Street Journal сообщила, что вторжение Израиля в Ливан возможно уже на этой неделе. По данным телеканала CNN, такие действия Тель-Авива могут привести к масштабному военному конфликту и затронуть не только приграничные районы.  

Ранее стало известно, что в результате бомбардировок Израиля в Ливане за воскресенье погибли 105 человек, еще порядка 300 получили ранения.   

#граница #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #армия ливана
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