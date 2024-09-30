Нетаньяху заявил, что в мире нет места, куда бы ни добрался Израиль

В жилой многоквартирный дом в районе Кола на юго-западе Бейрута влетел израильский ударный беспилотник - повсюду обломки, куски бетона, осколки стекла и кровь. Впервые с момента обострения конфликта, ЦАХАЛ ударил по целям в черте ливанской столицы, до этого бомбардировкам подвергались только пригороды.

Квартира на шестом этаже полностью разрушена. Повреждения получили и те, которые располагаются и выше, и ниже, а также припаркованные рядом автомобили.

Атака произошла в час ночи, после попадания высокоточного снаряда в квартире вспыхнул пожар. Народный фронт освобождения Палестины уже подтвердил - в результате израильской атаки погибло трое лидеров этого военизированного движения, но пострадали и мирные жители.

«Я живу здесь с семьей. Нас двадцать человек. Мы сидели на веранде, и вдруг раздался взрыв. Прямо под нами! Все заплакали, закричали. Повело стены. Мы открыли дверь, попытались спуститься. Но лестница была завалена кусками стены. Мы руками их убирали. Мы смогли спуститься, и за нами потом спустились люди с верхних этажей», - рассказал один из пострадавших.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о 120 ударах по целям за сутки по всему Ливану, но они продолжились и сегодня. Больше всего авиабомб падает на юг и восток страны, в том числе Долину Бекаа и окрестности города Тир.

По данным ливанских властей, более миллиона жителей уже покинули свои дома. Люди уезжают на север. В здании, где когда-то было развернуто производство натуральной косметики, сейчас располагается кров для более чем ста семей из южной части страны. Им некуда возвращаться. Документы, деньги, личные вещи, одежда - все погребено под завалами их разрушенных домов. Люди помогают друг другу. Волонтеры привозят беженцам воду и еду, а в местных пекарнях каждый день готовят ароматные лепешки.

«Хезболла» лишилась практически всех лидеров, включая Хасана Насраллу. Но как уже заявил заместитель генерального секретаря шиитского движения Наим Кассем, организация готова продолжать борьбу с Израилем. Идет подготовка к выбору преемника Насраллы.

«Мы знаем, что эта битва может быть долгой. Мы будем готовы к любой ситуации. Если Израиль решит начать наземную операцию, силы сопротивления будут готовы к сражению. Мы выберем генерального секретаря как можно скорее, в соответствии с утвержденным механизмом. Мы будем последовательно восполнять должности в нашем руководстве. Можете быть уверены, что выбор будет легким, потому что он очевиден и потому что мы едины», - заявил Кассем.

«Хезболла» наносит ответные ракетные удары по Израилю. Причем сирены воздушной тревоги звучат не только на севере страны, но и в Тель-Авиве. ЦАХАЛ продолжает открыто стягивать к границе с Ливаном тяжелую технику и танки, но в наступлении они пока не идут. На встречу с экипажами приехал министр обороны Израиля. Йоав Галант отметил, что операция против «Хезболлы» будет продолжена.

«Ликвидация Насраллы - очень важный шаг, но это еще не все. Я говорю здесь резервистам и солдатам регулярной армии: все, что нужно сделать, мы сделаем. Наша цель - вернуть жителей севера в свои дома, для этого мы будем готовы приложить все усилия. Это ваша миссия. Это миссия ЦАХАЛ, и это то, что мы будем делать, и мы будем использовать все, что необходимо в воздухе, на море и на суше», - сказал Галант.

В результате атак по территории Ливана за минувшие сутки погибло более ста мирных жителей порядка трехсот получили тяжелые ранения. В Кремле еще раз подчеркнули - Россия решительно осуждает бомбардировки Ливана. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они дестабилизирует обстановку в регионе.

«Такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв, неизбежно повлечет уже гуманитарную катастрофу, такую же как мы уже наблюдаем в Газе. Эти последствия не могут оставлять нас безучастными и не могут не вызывать нашу глубочайшую озабоченность», - прокомментировал Песков.

Тем временем в Иране продолжается пятидневный траур в связи с гибелью лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Его объявил Верховный лидер страны Али Хамении. Во многих городах, в том числе в Басре, проходят памятные мероприятия. А премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в своем обращении к иранскому народу заявил - в мире нет уголка, куда бы не дотянулся Израиль.

«Спросите Мохаммеда Дейфа. Спросите Насраллу. На Ближнем Востоке нет места, куда бы не добрался Израиль. Нет такого места, куда бы мы не пошли, чтобы защитить наш народ и нашу страну», - сказал Нетаньяху.

На местах ударов израильской армии до сих пор разбирают завалы. Возле жилого дома у районе Кола, который сегодня атаковал беспилотник ЦАХАЛ, по-прежнему выставлено оцепление. Угроза обрушения все еще сохраняется.