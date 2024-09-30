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В Бейруте убиты три лидера Народного фронта освобождения Палестины

Из-за атак на востоке, юге Ливана и юге Бейрута сотни людей погибли, многие были вынуждены покинуть свои дома.
Ирина Егорова 2024-09-30 03:52:52
© Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

В результате удара Израиля по Бейруту погибли три лидера Народного фронта освобождения Палестины, сообщает агентство Reuters.

Удар истребителей израильских ВВС пришелся по району Кола на юго-западе Бейрута. Всего погибли четыре человека, уточняет телеканал Al Jadeed. Некоторое время до этого израильские БПЛА проводили разведку над этим районом ливанской столицы.

Израиль продолжает наносить удары, перенеся фокус своей операции с Газы на Ливан после почти года трансграничных столкновений с «Хезболлой» из-за войны в Газе, когда группировка заявила о своей поддержке движения ХАМАС. В пятницу Израиль убил лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, что может дестабилизировать ситуацию в Ливане и регионе в целом.

#авиация #Израиль #Бейрут #ливан #палестина #удар #нфоп
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