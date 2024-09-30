Число погибших в Ливане после обстрелов ЦАХАЛ выросло до 105 человек

В результате израильских атак в Ливане за последние сутки 105 человек погибли и еще порядка 300 получили ранения. Три руководителя Народного фронта освобождения Палестины, военизированной организации, выступающей за создание независимого палестинского государства, также были ликвидированы, сообщил телеканал Al Jadeed.

Квартира на четвертом этаже объята племенем. Под ударом израильских истребителей - жилой дом в районе Кола на юго-западе Бейрута. По сообщениям Al Jadeed, израильские ракеты поразили порядка 120 целей по всей стране. Густая пелена дыма, взрывы, крики и паника. Вновь под ударом израильских ВВС город Тир на юге Ливана. Его обстреливают с самого начала обострения конфликта в регионе. В ЦАХАЛ заявили, что после уничтожения лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы будут продолжать наносить удары по военным объектам шиитского движения.

Но страдают мирные жители. В пустующем четырехэтажном здании бывшей парфюмерной фабрики недалеко от Бейрута сейчас укрываются более 100 семей со всего Южного Ливана. Теперь они беженцы. Спят на матрасах и подушках, которые привезли неравнодушные местные жители, а еду им доставляют волонтеры. Когда Тир подвергся очередному налету, эти люди успели выскочить из дома прежде, чем его уничтожила бомба. Но спастись удалось не всем членам семьи.

«Когда начали бомбить, погибли 10 наших родственников. Мы выбежали в чем были, ничего с собой не успели взять. Мы не знаем, что будет с нами дальше. У нас дети, у нас девочки. Их надо кормить. И мы пока не знаем, что нам делать и что нас ждет в будущем», - рассказала жительница города Тир Фатьма Хархат.

На микроавтобусе оставшиеся в живых доехали до небольшого поселения к северу от Бейрута. Первые дни спали на голой земле, под открытым небом, потом их приютили местные и подыскали временный кров. Многим уже некуда возвращаться.

«Разбомбили уже почти все дома в нашем поселке. Я не знаю, что там сейчас происходит, что случилось с моими друзьями, живы ли они», - признался один из ливанских подростков.

Электричество в поселении есть. Причем независимое от общей энергосистемы района. Инженер Висам Абу Алюан показал автономную станцию, которая функционирует на мазуте. Эти блоки работают на пределе, но станут настоящим спасением, если будет уничтожена энергетическая инфраструктура.

«В Ливане практически нет электричества от государства. В нашем районе оно бывает не больше четырех часов в сутки. Поэтому мы сейчас используем промышленные генераторы. Беженцев очень много, в нашем районе стало в три раза больше людей. Но мы стараемся, чтобы у всех было электричество», - отметил инженер Висам Абу Алюан.

В долине Бекаа, что в восточной части Ливана, тоже слышны взрывы. Люди бегут и отсюда. На границе с Сирией у пункта пропуска длинные очереди. Многие из мирных жителей - сирийцы. Когда-то они бежали от войны в Ливан. Теперь стремятся вернуться обратно. По данным ООН, за минувшие трое суток границу уже пересекли больше 30 тысяч граждан Сирии. Всего же с момента обострения ситуации на израильско-ливанской границе свои дома покинули почти миллион жителей Ливана.

Неспокойно и в столице Ливана. Под огонь ежедневно попадают район Лайлаки рядом с международным аэропортом, а также Дахия на юге Бейрута, где израильские ВВС ликвидировали Хасана Насраллу. По утверждениям ЦАХАЛ, здесь находятся подземные бункеры с оружием и цеха по производству ракет.

Телеканал Al Arabia опубликовал реконструкцию авианалета модернизированных истребителей F-15 на штаб-квартиру лидера «Хезболлы». На записи видно, что в небе сначала зависает беспилотник. К зданиям - в кадре их шесть, позже они все будут разрушены - подъезжает колонна из трех автомобилей. В одном из них находится Хасан Насралла. Израильские самолеты сбрасывают бомбы. На месте домов остаются руины.

По данным Reuters, генеральный секретарь «Хезболлы» погиб от взрывной волны. На его теле не обнаружено ранений. Французское издание Le Parisien сообщило, что уничтожить лидера шиитов удалось благодаря внедренному Тель-Авивом агенту. Хасана Насраллу похоронят сегодня, точное место погребения пока не разглашается.