Политолог: Иран обдумывает варианты ответа на убийство Насраллы

В ближайшее время ответ Ирана на убийство генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы не последует, сейчас Тегеран обдумывает свои действия и возможный ответный удар, заявил в беседе со «Звездой» политолог Евгений Михайлов. Тем не менее реакция Ирана ожидается, так как Израиль нападает на иранскую инфраструктуру, которую формировали в течение многих лет.

По словам специалиста, «Хезболла» также не сможет взять ситуацию под контроль, так как были уничтожены многие представители руководства движения.

«Я думаю, что сейчас будут вестись какие-то консультации... Ситуация настолько напряженная, что мы видим уже и Франция с Британией начинают убеждать Израиль в том, чтобы они прекратили нагнетать обстановку и эскалировать ситуацию», - добавил политолог.

Он допустил, что международное давление и опасения со стороны США могут «остудить пыл» израильской стороны и привести к началу переговорного процесса. Тем не менее Тель-Авив при поддержке Вашингтона представляет собой мощную силу - это понимают в Тегеране, заявил Михайлов. При условии помощи Израилю со стороны США Иран не выдержит полномасштабной войны.

Напомним, в субботу 28 сентября пресс-служба движения сообщила о смерти своего духовного лидера и генерального секретаря в результате ударов ЦАХАЛ по Бейруту. В Иране отреагировали на случившееся, заявив, что смерть Насраллы не станет концом сопротивления.