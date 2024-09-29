В Иране заявили, что смерть Насруллы не означает конца сопротивления

Смерть лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы не станет концом сопротивления. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи телеканалу Al Mayadeen.

«Мученическая смерть Хасана Насруллы - это большая потеря, но она не означает конца сопротивления. Скорее, она знаменует начало нового этапа, характеризующегося еще большей силой», - пишет издание.

По мнению Арагчи, гибель Насруллы - это большая потеря. Он отметил, однако, что в рядах «Хезболлы» еще много выдающихся людей. Также он выразил соболезнования ливанскому народу и самой организации «Хезболла».

Ранее Иран выразил обеспокоенность ситуацией в Ливане и призвал собрать членов Совбеза ООН на срочное заседание. Согласно заявлению постпредства Ирана, агрессия Израиля в региона влечет за собой последствия для всего мира.