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Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым пристыковался к МКС

После открытия переходных люков Горбунов и Хейг присоединятся к экипажу 72-й длительной экспедиции.
Владимир Рубанов 2024-09-30 01:26:40
© Фото: Keegan Barber Nasa, Globallookpress, NASA X.com © Видео: SpaceX, Х

Пилотируемый корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым и астронавтом NASA Ником Хейгом пристыковался к МКС. Аппарат причалил к узловому модулю Harmony американского сегмента Международной космической станции в 00:31 по московскому времени.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала 28 сентября в 20:17 мск с космодрома на мысе Канаверал.

После открытия переходных люков Горбунов и Хейг присоединятся к экипажу 72-й длительной экспедиции. Сейчас на орбите находятся космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

Сначала в состав Crew-9 входили четыре человека - Александр Горбунов, Ник Хейг и американки Зена Кардман и Стефани Уилсон. Но из-за проблем с кораблем Starliner производства корпорации Boeing не смогли вернуться со станции на Землю участники предыдущей миссии американцы Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

Starliner спустили с орбиты в автоматическом режиме, а на Crew Dragon оставили два свободных места, чтобы забрать со станции застрявших астронавтов. Планируется, что они вернутся на Землю вместе Горбуновым и Хейгом в феврале 2025 года.

#Наука #космос #Boeing #мкс #Falcon 9 #Crew Dragon #NASA #стыковка #Starliner #Александр Горбунов
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