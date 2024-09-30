Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым и астронавтом NASA Ником Хейгом пристыковался к МКС. Аппарат причалил к узловому модулю Harmony американского сегмента Международной космической станции в 00:31 по московскому времени.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала 28 сентября в 20:17 мск с космодрома на мысе Канаверал.

После открытия переходных люков Горбунов и Хейг присоединятся к экипажу 72-й длительной экспедиции. Сейчас на орбите находятся космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

Сначала в состав Crew-9 входили четыре человека - Александр Горбунов, Ник Хейг и американки Зена Кардман и Стефани Уилсон. Но из-за проблем с кораблем Starliner производства корпорации Boeing не смогли вернуться со станции на Землю участники предыдущей миссии американцы Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

Starliner спустили с орбиты в автоматическом режиме, а на Crew Dragon оставили два свободных места, чтобы забрать со станции застрявших астронавтов. Планируется, что они вернутся на Землю вместе Горбуновым и Хейгом в феврале 2025 года.