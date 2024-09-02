Застрявший на МКС корабль Starliner начал издавать «странные звуки»

Пристыкованный к Международной космической станции (МКС) корабль Starliner начал издавать странные звуки, об этом уведомил американский астронавт-член экипажа Starliner Бутч Уилмор. Его слова передает портал Ars Technika со ссылкой на запись разговора между астронавтом и сотрудником NASA.

«У меня вопрос по поводу Starliner. Через динамик идет странный звук... Не знаю, что его издает», - сказал Уилмор и поднес микрофон к кораблю, чтобы записать шум.

Уточняется, что разговор был перехвачен метеорологом Робом Дейлом из Мичигана, после чего его опубликовали СМИ. В NASA информацию о странном шуме не подтвердили, а также никак не прокомментировали факт утечки беседы.

В записи специалист NASA предполагает, что звук, напоминающий «пульсирующий шум», может быть гидролокационным импульсом. Он также пообещал разобраться в ситуации.

В материале подчеркивается, что звук не сигнализирует о какой-либо серьезной проблеме, однако на него «точно стоит обратить внимание» на фоне недавних проблем с кораблем.

Напомним, миссия Starliner началась 5 июня текущего года, она должна была продлиться одну неделю, однако из-за утечки гелия отправление корабля на Землю откладывалось. Ожидается, что астронавты вернутся в феврале вместе с экипажем миссии Crew-9. В нее также войдет российский космонавт Александр Горбунов.