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NASA: корабль Starliner вернется на Землю без экипажа

Возвращение астронавтов Starliner пройдет в составе миссии Crew-9, частью которого является россиянин Александр Горбунов, его экипаж для этих целей сократят с четырех человек до двух.
Елизавета Кондрикова 2024-08-24 21:38:14
© Фото: Kim Shiflett, Nasa Globallookpress

Экипаж застрявшего на Международной космической станции (МКС) космического корабля Boeing Starliner вернется на Землю в феврале 2025 года, корабль доставят отдельно. Об этом сообщил директор NASA Билл Нельсон.

«NASA приняло решение, что Бутч и Сунита вернутся в составе Crew-9 в феврале следующего года, а Starliner вернется без экипажа, подробности графика будут обсуждаться в ближайшее время», - сказал Нельсон на брифинге для журналистов.

Точное время возвращения самого корабля неизвестно. В связи с необходимостью вернуть с МКС астронавтов миссии Starliner экипаж Crew-9 уменьшат с четырех человек до двух, добавили в NASA. В состав Crew-9 также входит российский космонавт Александр Горбунов.

Напомним, Starliner был запущен на МКС 5 июня текущего года. Изначально предполагалось, что миссия продлится неделю, однако возвращение откладывалось из-за утечки гелия.

#мкс #Земля #NASA #космический корабль #астронавты #boeing starliner
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