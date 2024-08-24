NASA: корабль Starliner вернется на Землю без экипажа

Экипаж застрявшего на Международной космической станции (МКС) космического корабля Boeing Starliner вернется на Землю в феврале 2025 года, корабль доставят отдельно. Об этом сообщил директор NASA Билл Нельсон.

«NASA приняло решение, что Бутч и Сунита вернутся в составе Crew-9 в феврале следующего года, а Starliner вернется без экипажа, подробности графика будут обсуждаться в ближайшее время», - сказал Нельсон на брифинге для журналистов.

Точное время возвращения самого корабля неизвестно. В связи с необходимостью вернуть с МКС астронавтов миссии Starliner экипаж Crew-9 уменьшат с четырех человек до двух, добавили в NASA. В состав Crew-9 также входит российский космонавт Александр Горбунов.

Напомним, Starliner был запущен на МКС 5 июня текущего года. Изначально предполагалось, что миссия продлится неделю, однако возвращение откладывалось из-за утечки гелия.