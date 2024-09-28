Crew Dragon с российским и американским космонавтами стартовали к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX отправился к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA.

В состав экипажа вошли российский космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и американский астронавт Ник Хейг. Изначально на борту должно было быть четверо, но миссию сократили.

На Crew Dragon с МКС должны будут вернуться члены экипажа космического корабля Boeing Starliner, их оставили на станции из-за технических неполадок на корабле. Он отправился на Землю один.

Ранее стало известно о разработке соглашений для продления перекрестных полетов астронавтов к МКС между NASA и Роскосмосом. Одним из вопросов как раз стала ситуация с Boeing Starliner.