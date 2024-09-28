МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Crew Dragon с российским и американским космонавтами стартовали к МКС

На его борту космонавты Александр Горбунов и Ник Хейг.
Мария Зайцева 2024-09-28 21:17:38
© Фото: Joshua Conti Us Space Globallookpress

Корабль Crew Dragon компании SpaceX отправился к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA.

В состав экипажа вошли российский космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и американский астронавт Ник Хейг. Изначально на борту должно было быть четверо, но миссию сократили.

На Crew Dragon с МКС должны будут вернуться члены экипажа космического корабля Boeing Starliner, их оставили на станции из-за технических неполадок на корабле. Он отправился на Землю один.

Ранее стало известно о разработке соглашений для продления перекрестных полетов астронавтов к МКС между NASA и Роскосмосом. Одним из вопросов как раз стала ситуация с Boeing Starliner.

#в стране и мире #роскосмос #космонавты #Crew Dragon #NASA #горбунов #ник хейг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 