«Хезболлу» возглавит двоюродный брат Насраллы Хашем Сафиеддин

Сообщая новость о гибели Хассана Насраллы, ведущая ливанского телеканала едва сдерживала слезы. Лидер «Хезболлы» был уничтожен в результате ударов ЦАХАЛ по Бейруту в пятницу вечером. Они стали самыми мощным за последний год ливано-израильского конфликта.



Поражены цели на земле и под землей. Десятки противобункерных бомб, которые Израилю поставили США, - весом около тонны каждая - сбрасывались с самолетов. Параллельно - обстрелы Бейрута велись с военных кораблей. От бункера, где находится глава Хезболлы остались лишь руины и гигантская глубокая воронка.

По утверждению ЦАХАЛ, здесь был штаб движения. Кругом - жилые дома, поэтому неминуемые жертвы среди гражданского населения. Но это не смутило Израиль - уничтожено 10 жилых многоэтажек.

«Армия Израиля не остановится на ликвидации лидера "Хезболлы", у израильских военных есть еще больше инструментов против этого режима», - заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви.

ЦАХАЛ распространил кадры, на которых командиры руководят операцией по ликвидации лидера «Хезболлы». По сообщениям армии обороны Израиля, вместе с Насраллой убита его дочь - Зайнаб. В ЦАХАЛ утверждают, что практически полностью обезглавили группировку, с которой воюют не одно десятилетие. Речь идет о двух десятках ключевых представителей движения. Вместе с лидером «Хезболлы» погиб и командующий силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с экстренным заявлением, в котором дал понять, что Израилю эти убийства, как и остальные атаки на Ливан и Палестину, с рук не сойдут.

«Сионистские преступники должны понимать, что они слишком малы, чтобы нанести серьезный ущерб прочной структуре ливанской "Хезболлы". Все силы сопротивления в регионе поддерживают "Хезболлу". Силы сопротивления, возглавляемые гордой "Хезболлой", - это те, кто решит судьбу этого региона. Сегодня Ливан, с помощью и силой Бога, заставит агрессивного, злого, опозоренного врага пожалеть о том, что он сделал», - заявил Хаменеи.

Сам верховный лидер Ирана после сообщений об убийстве Насраллы переместился в «место, где действуют повышенные меры безопасности». Детали Тегеран не озвучивает, но известно, что это территория страны. Ирану, действительно, есть чего опасаться. ЦАХАЛ выпустил ролик, на котором по принципу домино падают фотографии убитых членов исламских группировок. Последний - Хассан Насралла, дальше - карточки со знаком вопроса.

Новый этап операции армия обороны Израиля начала с кибератаки. Как и неделю назад опасность для жителей Ливана стали представлять собственные гаджеты. В долине Бекаа авиация сбросила вредоносную корреспонденцию.



В листовках, которые летят на головы ливанцев, текст о том, когда и какие объекты будут атакованы. На первый взгляд, полезная информация, которой в сложившейся обстановке хочет владеть каждый. И qr-код. Именно в нем подвох. Каждый, кто наводит на него свой телефон, автоматически передает все внутренние данные своего аккаунта израильской разведке. А у нее появляется возможность не только видеть чужую базу данных, но и удалять ее. Теперь, видимо, от гаджетов, популярность которых помогла и помогает Израилю противостоять «Хезболле», в Ливане будут отказываться. И, возможно, военному крылу придется действовать по-старинке: полагаться на ТАПы (телефонные полевые аппараты) или использование вестовых - армейских гонцов.

«"Хезболла" сейчас полностью деморализована в этом отношении, они не знают, что делать со средствами связи, поэтому современную войну нельзя вести без связи, а, если связь полностью коррумпирована израильской разведкой, как ее вести, непонятно», - рассказал исследователь проблем международного терроризма Григорий Зерщиков.

Воспользовавшись замешательством «Хезболлы» после таких непредсказуемых атак, ЦАХАЛ усилил обстрелы Ливана с воздуха. «Стрелы Севера» - так в Тель-Авиве назвали операцию - летят на юг страны. Уничтожаются целые населенные пункты. Нетаньяху приказал армии обороны Израиля действовать в полную силу против «Хезболлы».

Об избирательных ударах речи не идет. ЦАХАЛ круглые сутки бомбит жилые кварталы.

«Я не ожидала, что произойдет все таким образом. Все обострилось внезапно. Мы подумали, что жить в нашей деревне будет нормально, потому что израильтяне и раньше нападали на нас. Последние два-три дня они атакуют не только объекты "Хезболлы". Теперь они бьют всюду», - рассказала местная жительница.

Люди разыскивают родственников - много пропавших без вести. Израильские ракеты и бомбы застают людей в магазинах, на работе. В долине Бекаа на востоке Ливана журналист Фади Будия попал под обстрел прямо во время эфира.

«Слава богу, я не пострадал. Из-за удара от взрывной волны у меня болит спина. Как мы всегда говорим, мы стойко сопротивляемся. десятки погибших и раненых, жилые дома сровняли с землей. Жители этого города, некоторые из которых являются гражданами Сирии, подверглись жестокой бомбардировке, а некоторые женщины и дети погибли. Израильские преступники без разбора бомбят гражданские и военные объекты», - поделился ливанский журналист Фади Будия.

Во многих домах Ливана нет света, воды. Гуманитарная катастрофа. Уцелевшие помещения, подвалы переоборудуют под больничные палаты. Ливанский врач Марван Мостава рассказывает, что лекарств не хватает, донорской крови тоже. Часть пострадавших приходится перевозить в больницы Дамаска и Тегерана.

«Мы надеемся на помощь международных организаций, чтобы помогли и по хирургии, и по антибиотикам, которые нуждаются», - сказал Марван Мостафа.

Люди в панике бегут с юга страны в Бейрут и севернее, а также в соседнюю Сирию.

«Хезболла», которая официально объявила о вступлении в войну против Израиля «плечом к плечу» с Палестиной, не сразу, но стала отвечать. Ударила по Тель-Авиву баллистической ракетой.

Под ударом оказалась главная авиабаза израильских F-16, северные и северо-восточные территории Израиля - Хайфа, Тверия. В их направлении «Хезболла» выпустила десятки ракет. Сообщается, что большинство из них перехватил «Железный купол». Подключаются сторонники «Хезболлы» из соседних территорий. В пятницу йеменские хуситы нанесли удар по Тель-Авиву баллистической ракетой. Сирены тревоги звучали по всему центральному Израилю. Тут же закрыли аэропорт «Бэн-Гурион». Ракету сбили на подлете, осколками ранены 17 человек.

Число жертв среди мирного населения постоянно растет. Большая часть - женщины и дети. Погибли двое сотрудников ООН. Тель-Авив называет это «сопутствующими потерями». И здесь, словно, злая ирония. Приказ об авиаударе по главному штабу «Хезболлы» премьер-министр Израиля отдал по телефону как раз из здания ООН в Нью-Йорке. Там он принимал участие в Генассамблее. Выступать с трибуны Беньямину Нетаньяху пришлось при полупустом зале. Представители многих стран при появлении израильского лидера в знак протеста против действий Тель-Авива на Ближнем Востоке демонстративно вышли из помещения. Но Нетаньяху сделал вид, что не заметил этого демарша и сообщил о планах продолжать операцию против ХАМАС в Палестине и «Хезболлы» в Ливане. Без переговоров и компромиссов. Заявив, что избирательно относится к странам исламского мира, разделяя их на «благословенные» и «проклятые».

«Израиль и его арабские партнеры формируют мост, соединяющий Азию и Европу между Индийским океаном и Средиземным морем. По этому мосту мы пустим лучи света - энергетические трубопроводы, оптоволоконные кабели, и это послужит на благо 2 миллиардов человек. Теперь посмотрите на эту вторую карту. Это - карта проклятия. Это карта дуги террора, которую протянул Иран от Индийского океана до Средиземного моря. Эта зловещая дуга перекрывает международные судоходные пути, перекрывает торговлю. Она разрушает нации изнутри и причиняет страдания миллионам людей», - заявил Нетаньяху.

По сути, это разделение народов на первый и второй сорт. Видимо, поэтому Израиль бьет по мирному населению Ливана и сектора Газа, не задумываясь. Президент Турции Эрдоган жестко высказался по этому поводу.

«Мы поддерживаем народ и правительство Ливана, по территории которого Израиль в последние дни усилил свои атаки. Точно так же, как 70 лет назад человечество остановило Гитлера, так и сегодня человечество должно остановить Нетаньяху и его пособников», - сказал президент Турции.

Глава МИД России Сергей Лавров с трибуны ООН - призвал прекратить убийства палестинцев американским оружием. Как заявил министр иностранных дел, США знали о подготовке атаки Израиля со взрывами пейджеров и телефонов в Ливане.

«Нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в СМИ, в том числе в Европе и здесь, в США, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности, как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта. Мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

И хоть Вашингтон и не признался в подготовке Израильского теракта, но вот убийство Хасана Насраллы открыто поддержал. Белый дом выпустил заявление Джо Байдена, где удар по лидеру «Хезболлы» назван «мерой справедливости».

«Хассан Насралла и возглавляемая им террористическая группа "Хезболла" несут ответственность за гибель сотен американцев во время правления террора, продолжавшегося более сорока лет. Его смерть в результате израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, среди которых тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», - говорится заявлении.

Глава МИД РФ Сергей Лавров же назвал это очередным политическим убийством.

«И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться. Помните, как Хиллари Клинтон, когда показывали в прямом эфире окровавленного Муаммара Каддафи, как она восхищалась и хохотала, глядя на экран. Или Мадлен Олбрайт, которая, комментируя процессы, начатые американской агрессией против Ирака, сказала: ну да, 400 тысяч погибло, но это стоило того, демократия стоила того», - сказал Лавров.

Вот и сейчас, когда каждый день от израильских ударов гибнут тысячи ливанцев, Америка делает вид, что ничего страшного не происходит. Штаты вообще не любят обсуждать бесчинства своих подопечных, чего бы они ни сделали. Разделяя мир на тех, кто «представляет угрозу» и тех, кому «можно все».

Говорить о скором завершении или хотя бы «заморозке» ливано-израильского конфликта не приходится. ЦАХАЛ наращивает силы и готовит новые удары по «Хезболле», а на самом же деле по мирному населению Ливана. А обезглавленная шиитская организация сдаваться не собирается и тоже готовится встретить врага на своей земле. Уже известно, что пост убитого Насраллы займет глава исполнительного комитета ливанской партии и двоюродный брат погибшего Хашем Сафиеддин, который вместе с союзниками утверждает, что последнее слово ни «Хезболла», ни ХАМАС еще не сказали.