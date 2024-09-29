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В ЦАХАЛ заявили о завершении мощной волны ударов по Ливану

В пресс-службе армии Израиля отметили, что атаковано 120 различных целей по всему Ливану.
Игнат Далакян 2024-09-29 20:03:31
© Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

ЦАХАЛ завершил мощную волну ударов по объектам шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на заявление ЦАХАЛ, в общей сложности атаковано 120 различных целей по всему Ливану.

Ранее в информслужбе шиитского движения «Хезболла» сообщили о гибели двух руководителей при обстреле Бейрута со стороны израильских войск. Отмечается, что это были замглавы Исполнительного совета Набиль Каук и «второй номер» военной структуры организации Али Карки.

До этого стало известно о гибели бригадного генерала и заместителя командующего КСИР Аббас Нилфорушана. Сообщается, что он погиб вместе с главой «Хезболлы» Хассаном Насраллой.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #конфликт #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #Обстрел #удары
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