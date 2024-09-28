Бригадный генерал КСИР Нилфорушан погиб вместе с Насраллой в Бейруте

Бригадный генерал и заместитель командующего КСИР (корпуса стражей исламской революции) по операциям Аббас Нилфорушан погиб в результате израильских ударов по Ливану в пятницу. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

«Бригадный генерал Аббас Нилфорушан погиб в результате нападения Израиля на Бейрут вместе с лидером "Хезболлы" Сайедом Хасаном Насраллой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был убит во время нахождения в главном штабе «Хезболлы». Дополнительная информация по гибели Нилфорушана неизвестна.

О гибели духовного лидера и генерального секретаря шиитского вооруженного движения «Хезболла» Хасана Насраллы стало известно в субботу. Сначала об этом заявил ЦАХАЛ, затем «Хезболла» подтвердила этот факт.

ВВС Израиля нанесли удары по пригороду столицы Ливана вечером в пятницу. Погибли два человека, были ранены 76 мирных жителей. В результате удара обрушились не менее шести домов. Телеканал Al-Arabiya заявил, что целью удара ЦАХАЛ было убийство Насраллы.