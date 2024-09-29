«Хезболла» подтвердила гибель двух руководителей

Два руководителя ливанского движения «Хезболла» погибли в результате обстрела ЦАХАЛ по Бейруту. Об этом сообщает информационная служба движения.

Погибли замглавы Исполнительного совета Набиль Каук и «второй номер» военной структуры организации Али Карки.

«Великий лидер джихадистов Али Карки (Хадж Абу аль-Фадл) стал мучеником по дороге в Иерусалим», - говорится в сообщении о погибшем 27 сентября.

Про Каука в заявлении движения говорится, что тот погиб 28 сентября и занимался множеством организационных обязанностей подразделений «Хезболлы».

Ранее стало известно о смерти бригадного генерала и заместителя командующего КСИР Аббас Нилфорушана, который погиб вместе с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой.