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«Хезболла» подтвердила гибель двух руководителей

Погибли замглавы Исполнительного совета Набиль Каук и «второй номер» военной структуры организации Али Карки.
Мария Зайцева 2024-09-29 17:18:26
© Фото: Bilal Jawich, XinHua, Globallookpress

Два руководителя ливанского движения «Хезболла» погибли в результате обстрела ЦАХАЛ по Бейруту. Об этом сообщает информационная служба движения.

Погибли замглавы Исполнительного совета Набиль Каук и «второй номер» военной структуры организации Али Карки.

«Великий лидер джихадистов Али Карки (Хадж Абу аль-Фадл) стал мучеником по дороге в Иерусалим», - говорится в сообщении о погибшем 27 сентября.

Про Каука в заявлении движения говорится, что тот погиб 28 сентября и занимался множеством организационных обязанностей подразделений «Хезболлы».

Ранее стало известно о смерти бригадного генерала и заместителя командующего КСИР Аббас Нилфорушана, который погиб вместе с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой.

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