Несколько зданий обрушились в пригороде Бейрута при ударе ЦАХАЛ

В результате удара Израиля по южному пригороду Бейрута погибли двое и пострадали 76 человек. Об этом сообщает Минздрав Ливана.

В Бейруте вечером раздалась серия взрывов, которых было около десяти. Авиация ЦАХАЛ ударила по одному из кварталов пригорода.

В результате рухнули не менее шести зданий, сообщил канал Al-Arabiya. По его данным, ВВС Израиля совершили попытку ликвидировать ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу.

Эта атака стала самой мощной на Бейрут за последний год, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их же данным, целью ЦАХАЛ был район с высокопоставленными членами движения.

Ранее Минздрав Ливана сообщил о 1 540 погибших от ударов ЦАХАЛ. Пострадали 5 400 мирных жителей.