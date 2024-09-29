Песков: ВС РФ фиксируют вовлеченность Запада в украинский конфликт

Российские военнослужащие фиксируют прямую вовлеченность Запада в украинский конфликт и следят за использованием вооружений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это, скорее, уже прерогатива наших специалистов, наших военных... Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликте вокруг Украины, и они не будут ослаблять своего внимания», - подчеркнул спикер Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос о том, в какой момент примут решение о реализации обновленной ядерной доктрины. При этом он отметил, что вовлеченность стран Запада в текущий конфликт имеет тенденцию к росту.

«Они не включают какие-либо тормоза, а напротив - декларируют свое намерение обеспечить победу Украине», - пояснил пресс-секретарь Президента РФ.

Ранее Песков заявил, что корректировки, о которых заявил Владимир Путин в ходе совещания Совета Безопасности, уже подготовлены, идет процесс их оформления.