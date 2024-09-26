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Песков: обновление ядерной доктрины нужно считать сигналом недружественным странам

В Кремле отметили, что обновление не подразумевает наращивания российского ядерного арсенала.
Алексей Курильченко 2024-09-26 12:45:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Обновление ядерной доктрины России нужно считать сигналом недружественным странам о неизбежном ответе в случае агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это нужно считать определенным сигналом... Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что корректировки ядерной доктрины внесены с учетом угроз, возникающих на границах России. При этом Песков подчеркнул, что новый документ не подразумевает наращивания ядерного арсенала.

«Здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики прекрасно понимали и понимают серьезность заявлений президента Путина. Тем более когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран - в том числе и ядерных держав - в конфликт вокруг Украины», - заявил Песков.

Напомним, что совещание по ядерному сдерживанию Совбеза РФ прошло вечером 25 сентября. Во вступительном слове президент РФ Владимир Путин заявил, что государство сохраняет право применять свой ядерный арсенал в случае агрессии и создания критической угрозы. Речь идет в том числе и об агрессии со стороны неядерного государства совместно с ядерным. При этом Путин подчеркнул, что применение ядерных сил является крайней мерой защиты страны.

#ядерное оружие #Владимир Путин #ядерная доктрина #Дмитрий Песков
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