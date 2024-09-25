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Путин заявил о рассмотрении как нападение агрессии против РФ

По словам главы государства, агрессия против России от неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение.
Мария Зайцева 2024-09-25 20:20:18
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Россия оставляет право о применении ядерного оружия в случае агрессии, включая и создание критической угрозы противником с применением обычного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

Глава государства сообщил, что агрессия против России от неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение.

«Использование ядерных сил — крайняя мера защиты суверенитета страны», - высказался Путин.

Он назвал необходимым внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия в связи с постоянным изменением ситуации в мире.

Глава России обозначил, что в проекте обновленной ядерной доктрины РФ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

При этом Российская Федерация оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии в сторону Республики Белоруссия.

О размышлениях по изменениям в ядерной доктрине Путин заявил в июне.

#ядерное оружие #Владимир Путин #ядерная доктрина #Совещание #президент россии #совет безопасности рф
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