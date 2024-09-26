Песков: коррекция ядерной доктрины связана с безопасностью у наших границ

Внесение изменений в ядерную доктрину России связано с ситуацией с безопасностью вокруг российских границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Звезды».

«Это очень важный сигнал, связанный той конъюнктурой в сфере безопасности, которая складывается вокруг наших границ. Это требует внесения корректировок в основы государственной политики в области ядерного сдерживания», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что список стран, на которые будут прежде всего распространяться корректировки, будет обнародован позже.

Напомним, что совещание по ядерному сдерживанию Совбеза РФ прошло 25 сентября. Во вступительном слове президент РФ Владимир Путин заявил, что государство сохраняет право применять свой ядерный арсенал в случае агрессии и создания критической угрозы. Речь идет в том числе и об агрессии со стороны неядерного государства совместно с ядерным. При этом Путин подчеркнул, что применение ядерных сил является крайней мерой защиты страны.

Песков в свою очередь отметил, что обновление доктрины является сигналом недружественным странам о неизбежных последствиях в случае агрессии. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия не будет наращивать свой ядерный арсенал после внесения изменений в документ.