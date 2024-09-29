«Новый порядок»: что известно об убийстве лидера «Хезболлы»

Израильская армия задействовала целую эскадрилью ударных истребителей F-15I для ликвидации Хасана Насраллы. Операцию ЦАХАЛ назвали «Новый порядок». О своем успехе израильские военные объявили накануне. Но еще долго появлялись новости о том, что лидер «Хезболлы» выжил. Однако через несколько часов его гибель официально подтвердили представители движения.

Уже известно точно, что место лидера шиитской организации займет его двоюродный брат - Хашем Сафиедтин. Он возглавляет исполнительный Совет Ливанской партии.

Хасан Насралла, которого в исламском мире уже называют мучеником - одна из самых влиятельных и известных фигур на Ближнем Востоке. Он возглавив «Хезболлу» в 1992 году, превратил ее в мощную военную и политическую структуру. Под кураторством этой организации создавались образовательные программы, центры социальных услуг и даже строились больницы. Отношения Израиля и «Хезболлы» обострились после 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали еврейское государство, а Насралла поддержал их приказами наносить ракетные удары по позициям ЦАХАЛ.

Тогда же Армия обороны Израиля ответила ударами с воздуха, танковым и артиллерийским огнем. Сейчас, на месте на месте ударов в Дахии, где был убит Хасан Насралла, спасатели до сих разгребают завалы. Территория вокруг оцеплена, съемка кордонов из вооруженных представителей Хесболлы запрещена. Но разрушения после массированного воздушного налета, в результате которого израильские истребители F-15I сбросили на Бейрут 86 авиабомб, встречаются по всей южной части города.

Приказ о начале воздушной операции «Новый порядок» отдавал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Сразу после выступления на Генассамблее ООН, где он демонстрировал карту с проклятыми, по его мнению, странами исламского мира, в числе которых и Ливан. В истории сохранилось фото, на которой Нетаньяху, предположительно, отдает приказ об ударе по аппарату защищенной телефонной связи - прямо в штаб-квартире ООН.

«Я только что оценил ситуацию и утвердил планы Северного командования. Нас ждут трудные дни. ЦАХАЛ находятся в максимальной готовности к обороне и к нападению по всем фронтам. Мы полны решимости продолжать уничтожать террористическую организацию "Хезболла". Мы будем бороться», - заявил глава генерального штаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви.

После убийства Хасана Насраллы Армия обороны Израиля объявила, что ликвидировала всю верхушку «Хезболлы», уничтожив 18 из 19 ее командиров. Оставшийся занимает в иерархии движения одну из нижних ступеней. ЦАХАЛ заявляет, что удары наносились точечно и только по военным объектам, но в Бейруте разрушена и гражданская инфраструктура.

«Там погибла семья из восьми человек – все жили в одном доме. На юге Ливана очень большие разрушения. Там катастрофа. Если ситуация будет еще хуже – мы уедем в Сирию, или может быть, в Турцию. Но вот пока мы тут. Тут вся наша семья, все наши родственники. Здесь наш дом», - рассказал местный житель.

Духовный лидер Ирана Али Хамении выразил поддержку «Хезболле», отметив, что его поддержат все силы сопротивления. NBC, со ссылкой на источник, сообщает, что он отдал приказ начать войну с Израилем и Иран готовит отправку войск в Ливан уже в ближайшие дни. О борьбе на едином фронте с шиитской организацией объявил и ХАМАС. Тем временем «Хезболла» наносит ответные удары Израилю. Воздушная тревога объявлена там не только в северных районах. Сирены работают и в центре страны, в том числе в Тель-Авиве.