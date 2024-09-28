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ХАМАС заявило о едином фронте с «Хезболлой» после убийства Насраллы

В ХАМАС заявили, что вместе с палестинским народом, арабской и исламской нацией, а также свободными людьми мира скорбят в связи с кончиной главы движения «Хезболла».
Игнат Далакян 2024-09-28 16:19:04
© Фото: Ismael Adnan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Палестинское движение ХАМАС заявило о едином фронте с ливанским движением «Хезболла» после гибели их главы Хассана Насраллы из-за удара армии Израиля по Южному Бейруту.

«Мы, члены движения ХАМАС, и перед лицом этого сионистского преступления и резни, должны возобновить нашу абсолютную солидарность и встать вместе с братьями из "Хезболла" и исламского сопротивления в Ливане», - цитирует РИА Новости поступившее сообщение движения.

В ХАМАС также заявили, что вместе с палестинским народом, арабской и исламской нацией, а также свободными людьми мира скорбят в связи с кончиной генерального секретаря «Хезболлы». Отмечается, что он «ушел как мученик» в битве «Потоп Аль-Акса».

Напомним, что атаки Израиля по пригороду Бейрута обрушились в пятницу вечером. В Минздраве Ливана сообщили о двух погибших и 76 раненых. Также было обрушено не менее шести зданий. Позже в ЦАХАЛ заявили о гибели шиитского движения Хассана Насраллы. Сообщения о его гибели «Хезболла» подтвердила.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #конфликт #Хезболла #ливан #ХАМАС
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