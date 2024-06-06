Космический корабль Starliner впервые запущен в США

Ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Starliner компании Boeing впервые запущена во Флориде. Об этом сообщает 360 со ссылкой на прямую трансляцию НАСА.

Испытательный полет проходит с экипажем из двух человек. Старт был совершен с космодрома на мысе Канаверал в 10:52 по местному времени (в 17:52 по московскому). Первая ступень ракеты отделилась спустя 2,5 минуты после пуска.

Самостоятельный полет корабль начал через 14 минут после запуска, в скором времени он должен выйти на орбиту и продолжить полет к МКС.

При стыковке с Международной космической станцией члены экипажа проверят возможность ручного управления и маневрирования во время обратного полета на Землю. Сама миссия продлится восемь суток.

Ранее академик Эйсмонт указал на глубокие проблемы в создании Starliner.