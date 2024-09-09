NASA планирует продолжить совместные полеты к МКС с Роскосмосом

NASA и Роскосмос разрабатывают соглашения, чтобы продлить программу перекрестных полетов астронавтов к Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кен Бауэрсокс.

«Мы пока что прорабатываем необходимые соглашения, но мы намерены продолжать программу перекрестных полетов. Это важно как для России, так и для Америки», - цитирует его ТАСС.

Одним из препятствий, по словам американского чиновника, является ситуация с кораблем Boeing Starliner. Он заявил, что Роскосмос пока не уверен, достаточно ли корабль надежен, чтобы отправлять на нем своих космонавтов.

Ранее Boeing Starliner приземлился в американском штате Нью-Мексико. Он вернулся на Землю без экипажа из соображений безопасности - во время полета на корабле произошли технические неполадки, поэтому космонавтов оставили на МКС. Они вернутся домой в феврале на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX.