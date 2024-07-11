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НАСА и Boeing назвали крайний срок возвращения Starliner на Землю

Вариант отправки за экипажем Starliner запасного корабля от конкурирующей SpaceХ не рассматривается.
Ирина Егорова 2024-07-11 01:54:49
© Фото: NASAvia Globallookpress.com, Globallookpress

Космический корабль Starliner вернется на Землю в середине августа, заявили компании НАСА и Boeing. Причем середина августа - это крайний срок возвращения Starliner.

На данный момент на Starliner фиксируются проблемы с частью маневровых двигателей и утечки гелия. Согласно расчетам заряда батарей космического корабля должно хватить до этого времени.

При этом, варианты отправки за экипажем Starliner запасного корабля от конкурирующей SpaceХ не рассматриваются, передает слова руководителя программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич.

Boeing создал по контракту с НАСА космический корабль и он отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Он был запущен при помощи ракеты-носителя Atlas V с космодрома во Флориде. Спустя примерно 26 часов Starliner прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Экипаж состоит из двух человек. Сама миссия должна была продлиться восемь суток.

#космос #возвращение #Boeing #мкс #Земля #космический корабль #Starliner #агентство НАСА
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