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Президент Ирана заявил о причастности США к убийству Насраллы

Президент Ирана также назвал удар по пригороду Бейрута «наглым военным преступлением».
Мария Зайцева 2024-09-28 17:55:26
© Фото: Israel's Ministry of Defense, XinHua, Globallookpress

Президент Ирана Масуд Пезешкиан высказался по поводу смерти духовного лидера и генерального секретаря шиитского вооруженного движения «Хезболла» Хасан Насраллы и заявил о связи США с его гибелью. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

По его словам, приказ об убийстве был отдан в Нью-Йорке, и американцы не смогут оправдаться за пособничество Израилю.

«Не хватит слов, чтобы описать его храбрость», - высказался президент о гибели Насраллы.

Пезешкиан дополнил, что смерть лидера «Хезболлы» стала болью для народа, и что его имя войдет в историю ислама навечно.

Вечером в пятницу ЦАХАЛ нанесли серию ударов по пригороду Бейрута. После чего о смерти Насраллы заявили в Израиле, а затем движение «Хезболла» подтвердило эту информацию.

#в стране и мире #сша #Израиль #Бейрут #ЦАХАЛ #удар #гибель #Хасан Насралла #Масуд Пезешкиан
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