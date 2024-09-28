ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»

Армия обороны Израиля ликвидировала командиров и боевиков шиитской организации «Хезболла», согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛ. Были уничтожены командир ракетного подразделения Мухаммед Али Исмаил и его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил.

«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммеда Али Исмаила, командира ракетного подразделения "Хезболла" на юге Ливана, и его заместителя, террориста Хусейна Ахмада Исмаила», - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Уточняется, что вместе с ними ликвидировали и других командиров и боевиков «Хезболлы». Мухаммед Али Исмаил, как заявляет израильская армия, руководил террористическими атаками против Израиля, в том числе запуск ракет по центральной части страны в среду.

Ранее «Хезболла» рассказала о судьбе духовного лидера и генерального секретаря организации Хасана Насраллы. Согласно их сообщению, он остался жив после ударов ЦАХАЛ по пригороду Бейрута.