МИД РФ осудил действия Израиля, нарушающие суверенитет Ливана

Россия осуждает действия Израиля в отношении Ливана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он сказал об этом во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

«Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана», - подчеркнул министр.

Также во время заседания Лавров заявил, что ближневосточный регион находится в шаге от большой войны. И, по его словам, кому-то эта война будет выгодна.

Об атаке Израиля стало известно вечером 23 сентября. ЦАХАЛ нанес удары по более, чем 1 100 целям в Ливане и применил свыше 1 400 боеприпасов. Наступательную операцию против ливанской шиитской вооруженной группировки «Хезболла» назвали «Стрелы севера».

Из-за бомбардировок ЦАХАЛ за время операции погибли около 1 500 человек. Еще 5 400 человек получили ранения.