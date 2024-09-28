Лавров заявил о находящемся на грани большой войны Ближнем Востоке

Ближневосточный регион в настоящее время находится в шаге от большого противостояния и войны.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, есть те, которые бы этого очень желали. С таким заявлением глава МИД России выступил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Также Совбез затронул палестинский вопрос.

«Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет», - заявил российский министр.

Лавров отметил, что «спираль насилия» уже не ограничивается зоной арабо-израильского противостояния.

В это время в Ливане турфирмы начали вывозить беженцев под видом круизов, поскольку большинство международных авиакомпаний приостановили полеты в столичный аэропорт.

Напомним, при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ливанской территории погибли сотни жителей, их число уже возросло до 1 540 человек. Местный минздрав заявил, что в результате бомбардировок пострадало более 4 400 человек.