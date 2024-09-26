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Число погибших в Ливане при ударах ЦАХАЛ возросло до 1 540 человек

Минздрав Ливана заявил о более 5 400 пострадавших в результате израильских бомбардировок.
Мария Зайцева 2024-09-26 20:22:16
© Фото: Str-dpa Globallookpress

Число погибших в результате бомбардировок ЦАХАЛ по Ливану достигло 1,5 тысяч человек. Об этом сообщает минздрав страны.

Отмечается, что пострадали в результате ударов более 5 400 человек.

«С начала израильских ударов по Ливану погибли 1 540 человек, более 5 400 получили ранения», - говорится в заявлении.

За прошедший день были убиты 60 человек, а пострадали свыше 80.

В отчете также сообщается о 77,1 тысяче беженцев в 565 пунктах временного пребывания.

За сутки с 25 на 26 сентября погибли 72 человека, а пострадали не менее 392.

#Израиль #беженцы #ливан #ЦАХАЛ #пострадавшие #погибшие
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