Число погибших в Ливане при ударах ЦАХАЛ возросло до 1 540 человек

Число погибших в результате бомбардировок ЦАХАЛ по Ливану достигло 1,5 тысяч человек. Об этом сообщает минздрав страны.

Отмечается, что пострадали в результате ударов более 5 400 человек.

«С начала израильских ударов по Ливану погибли 1 540 человек, более 5 400 получили ранения», - говорится в заявлении.

За прошедший день были убиты 60 человек, а пострадали свыше 80.

В отчете также сообщается о 77,1 тысяче беженцев в 565 пунктах временного пребывания.

За сутки с 25 на 26 сентября погибли 72 человека, а пострадали не менее 392.