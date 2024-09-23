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Наступательной операции ЦАХАЛ в Ливане дали название «Стрелы севера»

Об этом объявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.
Анастасия Бобылева 2024-09-23 23:51:31
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress

В Генеральном штабе ЦАХАЛ дали название наступательной операции Израиля в Ливане. Как сообщила пресс-служба израильской армии, ее назвали «Стрелы севера».

«Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что название операции на северном направлении: "Стрелы севера"», - говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ ударил более, чем по 1 100 целям в Ливане, использовав для атак около 1 400 боеприпасов. По данным Минздрава страны, в результате атак погибли 356 человек и пострадали 1246.

#в стране и мире #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #наступательная операция
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