Наступательной операции ЦАХАЛ в Ливане дали название «Стрелы севера»

В Генеральном штабе ЦАХАЛ дали название наступательной операции Израиля в Ливане. Как сообщила пресс-служба израильской армии, ее назвали «Стрелы севера».

«Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что название операции на северном направлении: "Стрелы севера"», - говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ ударил более, чем по 1 100 целям в Ливане, использовав для атак около 1 400 боеприпасов. По данным Минздрава страны, в результате атак погибли 356 человек и пострадали 1246.