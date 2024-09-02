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Сеул начал расследование в отношении Telegram по делу о дипфейках

Полиция Южной Кореи изучает возможность проведения расследования совместно с французскими коллегами.
Ян Брацкий 2024-09-02 07:40:33
© Фото: Jon Olav, Nesvold ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Власти Южной Кореи вслед за Францией начали официальное расследование против Telegram. Об этом сообщает агентство «Ренхап». Дело касается преступлений, связанных с дипфейками. Официальный Сеул не исключил сотрудничества с Парижем в рамках следствия.

«Мы планируем изучить возможность проведения расследования в отношении Telegram в сотрудничестве с французскими следственными органами и различными международными организациями», - заявили в полиции.

Кроме того, полиция Южной Кореи открыла расследование по подозрению в содействии распространению поддельных видеоматериалов сексуального характера.

Напомним, о задержании основателя Telegram Павла Дурова в Париже стало известно 24 августа. Французские власти подозревают Дурова в причастности к совершению целого ряда преступлений. По совокупности обвинений ему грозит многолетний тюремный срок.

В минувшую среду Дуров был отпущен под залог. Предпринимателю запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции. На период своего вынужденного пребывания в Париже Дуров планирует снять жилье в «красивых парижских кварталах». Об этом стало известно ранее. В квартире он будет ожидать следующего решения суда. Переехать на новое место жительства миллиардер планирует в выходные.

#в стране и мире #Франция #Южная Корея #Telegram #павел дуров
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