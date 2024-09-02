PM: Дуров попросил подыскать ему жилье в «красивом парижском квартале»

Основатель Telegram Павел Дуров хочет снять в аренду жилье в Париже. В квартире он будет ожидать следующего заседания суда. Об этом сообщает RT со ссылкой на французское издание Paris Match.

Свою просьбу он уже озвучил агенту по поиску недвижимости. Дуров попросил найти «милый дом в красивых парижских кварталах».

В новую квартиру миллиардер планирует переехать уже на следующих выходных.

Также издание опубликовало фотографию Дурова с его спутницей Юлией Вавиловой на прогулке в районе Елисейских Полей.

Напомним, что 39-летнего россиянина, а по совместительству гражданина Франции арестовали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем вскоре после приземления частного самолета. 28 августа его доставили в суд, поскольку срок его предварительного задержания истек. Дурову предъявлено 12 обвинений в различных преступлениях, совершаемых на платформе Telegram, например, финансового и информационного характера.