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Зеленский пробыл в башне Трампа чуть более часа

На момент переговоров Трампа и Зеленского оцепление у Tramp Tower убрали, однако встреча политиков не была завершена.
Россина Бодрова Игнат Далакян 2024-09-27 18:58:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Встреча кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского в башне Tramp Tower продлилась около часа. Об этом передает корреспондент «Звезды» Россина Бодрова из Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что Зеленский пробыл у Трампа около 15 минут. Во время встречи политиков полиция запустила движение, а оцепление убрали. Однако встреча еще не была завершена. Кортеж главы украинской делегации покинул штаб-квартиру позднее.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что встреча Трампа и Зеленского могла состояться в имении бывшего президента США Мар-а-Лаго. Однако украинская сторона отказалась от этой идеи. Журнал Time писал, что глава киевского режима не поехал в поместье Трампа, чтобы случайно не поддержать его кандидатуру.

Позднее бывший президент США сообщил, что встреча с Зеленским все же состоится 27 сентября. Трамп заявил о необходимости диалога с украинским политиком для того, чтобы «понимать друг друга на сто процентов».

#Дональд Трамп #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #встреча
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