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Встреча Трампа и Зеленского продлилась около 15 минут

У башни Tramp Tower дежурили полицейские патрули, снайперы и журналисты.
Игнат Далакян 2024-09-27 17:43:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава киевского режима Владимир Зеленский пробыл на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом около 15 минут. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Россина Бодрова из Нью-Йорка.

У башни Трампа на Манхэттене, где состоялась встреча политиков, дежурили снайперы, полицейские патрули и журналисты. Движение частично перекрыли, установлены бетонные и металлические ограждения, а также автоматические барьеры для проезда машин вдоль улицы, прилегающей к башне.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что его встреча с Владимиром Зеленским состоится 27 сентября, несмотря на ранее отложенную поездку главы киевского режима в имение бывшего президента Мар-а-Лаго. Республиканец заявил, что важно встретиться вживую, для того чтобы «понимать друг друга на сто процентов».

До этого Трамп назвал Зеленского «величайшим продавцом в истории». По мнению кандидата в президенты США от Республиканской партии, украинский политик хотел бы, чтобы к власти в США пришли представители Демократической партии.

#Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Нью-Йорк #наш эксклюзив #встреча
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