Политолог Бовт объяснил смысл визита Зеленского в США

Смысл поездки лидера киевского режима Владимира Зеленского в США заключается в нужде Украины поддержки от Штатов. Об этом «Звезде» рассказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«В США поддержка Украины достаточно высока, Зеленский получил около восьми миллиардов долларов в результате своей поездки, а также кучу вооружения», - объяснил эксперт.

По словам Бовта, пиар составляет важную часть работы лидера киевского режима, а поездка является частью его кампании.

«Благодаря его активной пиар-работе он добивается многого на Западе у союзников, в том числе поддержки общественного мнения», - заключил политолог.

Ранее посол России в США сравнил визит Зеленского с голливудским шоу, где ему дали возможность выступить с трибуны ООН.

Во время своего нахождения в Штатах с 22 сентября Зеленский встретился с различными политиками, ему организовали визит на военный завод в Пенсильвании. Затем он встретился с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.