Белый дом все же распахнул свои двери Зеленскому. Путешествие из Нью-Йорка в Вашингтон ради презентации так называемого «плана победы». Последний рывок на фоне угасающего интереса Запада к Украине и в преддверии ветра перемен в Овальном кабинете. Байден выслушал и резюмирует.

«Вы показали мне предварительный вариант вашего "плана победы". Я с гордостью объявляю новый пакет военной помощи на 2,4 миллиарда долларов. Я отдал распоряжение Пентагону передать все оставшиеся средства, выделенные на помощь Украине, до конца моего срока», - заявил Байден.

Не то чтобы демократы спешат выписать жирный чек Киеву ради Киева - разыгранная властями «украинская карта» все еще инструмент внутриполитической борьбы. Ведь в самом Белом доме «план победы» называют «набором инициатив», которые еще предстоит изучить. А вот что можно сделать прямо сейчас, так это показать сопернику свои возможности. И в игру вступает уже не Байден, а его протеже - кандидат в президенты Камала Харрис на встрече с Зеленским посвящает свою речь Трампу, хоть и завуалированно.

«В моей стране есть силы, которые хотели бы принудить Украину сдать значительную часть своей территории, которые хотят заставить ее занять нейтральную позицию и отказаться от сотрудничества в области безопасности с другими странами», - заявила Харрис.

С республиканцами у Зеленского отношения натянутые. Выступая перед конгрессменами, украинский амбассадор оваций не сорвал. Недовольство вокруг него только нарастает - сенатор Джон Корнин и вовсе призвал Зеленского держаться подальше от американской политики. Неожиданный поворот в эту историю добавляет лидер партии - сначала Трамп отказывает ему во встрече, затем публикует в соцсетях письмо от Зеленского, где тот в самых трепетных формах настаивает на рандеву. В третьем акте этого спектакля Трамп выходит на авансцену.

«Как вы знаете, Зеленский просил встретиться со мной, и я проведу с ним встречу завтра утром около 9.45 в моей башне», - заявил Трамп 26 сентября.

Пятница обещает быть богатой на события - как и на Пятой авеню у башни Трампа, так и в штаб-квартире ООН, где пройдут очередные дебаты с участием лидеров европейских государств и где продолжает свою работу российская делегация. Накануне Сергей Лавров провел переговоры с генсеком организации Антониу Гутерришем. Российский министр призвал не допускать втягивания представителей ООН в «псевдомирные инициативы» по урегулированию конфликта на Украине.

Гутерриш на полях Генассамблеи заявил, что в мире «не должно быть места» ядерному оружию. Безумие, которое необходимо предотвратить. Генсек ООН не раз заявлял о своем желании стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Вопрос в том, что или кто постоянно срывает эти добрые намерения.