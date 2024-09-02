Украинские боевики продолжают атаковать наше приграничье при поддержке техники и дронов. Напряженная обстановка в соседней с Курской - Брянской области. Там сейчас военные и пограничники активно противостоят вылазкам ДРГ противника. В регионе действует режим контртеррористической операции. Помимо силовиков к обеспечению безопасности в шести приграничных районах было принято решение привлечь и гражданских. В Брянской области создаются отряды теробороны. Подразделения оснащены оружием, есть свой автопарк, каждый боец прошел огневую подготовку на военных полигонах. Идет обучение радистов, операторов дронов и медиков. Враг решил сосредоточиться на точечных террористических ударах, а значит все население приграничных районов должно быть максимально собрано и бдительно.

В Курчатове, всего в 30 километрах от линии боевого соприкосновения, находится атомная электростанция. На ней установлены точно такие же реакторы, как в свое время на Чернобыльской АЭС. И зная это, и очевидно, понимая последствия своих действий, националисты играют с АЭС как с огнем, почти ежедневно отправляя сюда ударные дроны. От катастрофы континентального масштаба, которая может случиться в случае попадания в реактор, спасают российские силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Зенитные ракетные комплексы стоят по всему периметру зоны боевых действий. В день отражают от пяти до десяти атак. Работу наших систем противовоздушной обороны в районе АЭС невольно услышала и прибывшая по приглашению Владимира Путина в Курскую область делегация Международного агентства по атомной энергии.

«В данный момент здесь возникла опасность ядерного инцидента. Эта атомная электростанция относится к типу реакторов большой мощности. Это означает, что у нее нет защитного купола и защитной конструкции, которые характерны для большинства современных атомных электростанций», - объяснил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отдавая команды атаковать Курскую и Запорожскую АЭС, верхушка украинского нацрежима подвергает риску уничтожения не только саму себя, но и всю Европу. Такой чудовищный риск со стороны Киева - ничто иное, как отчаяние. За четыре недели с начала нападения на приграничные районы Курской области Украина потеряла более восьми тысяч боевиков ВСУ, 76 танков, сотню тяжелых бронемашин, 16 пусковых установок РСЗО, три из которых были подарены Киеву США.

Подробнее о ситуации в приграничье и на Курской АЭС в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».