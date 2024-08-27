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В Курчатове во время визита Гросси объявили ракетную опасность

Директор МАГАТЭ в это время находился в гимназии.
Мария Зайцева Анастасия Авсюк 2024-08-27 14:31:45
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Курчатове, городе-спутнике Курской АЭС, во время визита генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прозвучала сирена ракетной опасности. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.

В это время Гросси находился в одной из гимназий города, где старшие классы с 1 сентября начнут обучение. После этого визита он направится отвечать на вопросы журналистов.

О прибытии главы МАГАТЭ в город стало известно во вторник. Он посетил Курскую атомную электростанцию, а также строящуюся Курскую АЭС-2.

В Росэнергоатоме отметили, что покажут Гросси ход строительства станции.

Директора МАГАТЭ пригласили в Курчатов после действий ВСУ на границе с Курской областью еще 17 августа.

#курчатов #МАГАТЭ #Визит #наш эксклюзив #Росэнергоатом #рафаэль гросси #курская аэс
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