В Курчатове во время визита Гросси объявили ракетную опасность

В Курчатове, городе-спутнике Курской АЭС, во время визита генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прозвучала сирена ракетной опасности. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.

В это время Гросси находился в одной из гимназий города, где старшие классы с 1 сентября начнут обучение. После этого визита он направится отвечать на вопросы журналистов.

О прибытии главы МАГАТЭ в город стало известно во вторник. Он посетил Курскую атомную электростанцию, а также строящуюся Курскую АЭС-2.

В Росэнергоатоме отметили, что покажут Гросси ход строительства станции.

Директора МАГАТЭ пригласили в Курчатов после действий ВСУ на границе с Курской областью еще 17 августа.